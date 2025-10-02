Ρωσικό δικαστήριο διέταξε σήμερα την κατάσχεση του ομίλου KDV του δισεκατομμυριούχου των προϊόντων ζαχαροπλαστικής Ντένις Στενγκέλοφ, αφού χαρακτήρισε εξτρεμιστές τον ίδιο τον δισεκατομμυριούχο και τον πατέρα του, τον Νικολάι Στενγκέλοφ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Πρόκειται για άλλη μια κατάσχεση εγχώριων περιουσιακών στοιχείων από το ρωσικό κράτος, μέσω των δικαστηρίων. Φέτος έχουν εθνικοποιηθεί επίσης μια εταιρεία χρυσού, μια εταιρεία εμπορίας δημητριακών και ένα αεροδρόμιο της Μόσχας.

Ο όμιλος KDV είναι μείζων παραγωγός σνακ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Έχει στη Ρωσία 10 εργοστάσια, τα οποία παράγουν γύρω στα 700 διαφορετικά προϊόντα.

Ο Ντένις Στενγκέλοφ είναι επίσης ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Yarche!, η οποία έχει περισσότερα από 1.300 καταστήματα. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια.

Είναι κάτοικος Αυστραλίας, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia.