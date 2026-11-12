Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Σέρχιι Κορέτσκι. Από το κτίριο διασώθηκαν τρεις άνθρωποι.

🚨BREAKING NEWS Kiev has been under attack for several

hours now.🇷🇺🚀🔥 Something has struck a residential building. It is likely that a jet-powered drone was shot down. https://t.co/eNqmfYnEMG — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) November 12, 2026

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κορέτσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες, με κύριους στόχους υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγματα δέχθηκαν μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Ζαπορίζια, καθώς και υποσταθμοί υψηλής τάσης στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ρίβνε.

💥 In the Zaporizhzhia region, between 07:30 on November 11, 2026, and 07:30 on November 12, 2026, at least 12 strikes were carried out using guided aerial bombs (UMPK), 4 strikes using multiple launch rocket systems (MLRS) / tactical missiles, and a minimum of 55 strikes using Geran/Lancet/Molnya drones. #Russia #Ukraine #Zaporizhzhia #UMPK — Military Summary (@MilitarySummary) November 12, 2026

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ είχε ανακοινώσει ότι οι νυχτερινές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας.