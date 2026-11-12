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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Σέρχιι Κορέτσκι. Από το κτίριο διασώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κορέτσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες, με κύριους στόχους υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλήγματα δέχθηκαν μονάδα παραγωγής ενέργειας στη Ζαπορίζια, καθώς και υποσταθμοί υψηλής τάσης στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ρίβνε.

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ είχε ανακοινώσει ότι οι νυχτερινές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας.

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