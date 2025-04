Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σημειώθηκε την Τετάρτη (23/4) σε ανατολικές, νότιες και κεντρικές περιοχές της Ουκρανίας.

Μάλιστα σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ντνιπροπετρόβσκ, Σέρχι Λίσακ, από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους στην πόλη Μάρχανετς έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 30.

