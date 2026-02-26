Ρωσικό drone πλησίασε σε απόσταση αναπνοής το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται στο Μάλμε, με τις σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις να το εντοπίζουν και να το απομακρύνουν, όπως μεταδίδουν σουηδικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το drone απογειώθηκε από ρωσικό πλοίο και πλησίασε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μάλμε. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν το drone και ξεκίνησαν να το παρακολουθούν. Τότε φέρεται να εξαφανίστηκε από το σημείο, αλλά δεν είναι σαφές αν συνετρίβη στη θάλασσα ή επέστρεψε στο ρωσικό πλοίο.

Δεν είναι σαφές πότε συνέβη αυτό το σοβαρό περιστατικό, αλλά φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γαλλικού ναυτικού στη Σουηδία.

Σημειώνεται ότι το Charles de Gaulle είναι το μοναδικό πυρηνικό αεροπλανοφόρο εκτός των ΗΠΑ και δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη Σουηδία στο παρελθόν. Το πλοίο έχει χωρητικότητα 30 μαχητικών αεροσκαφών.

Δείτε βίντεο με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Με πληροφορίες από SVT, aftonbladet