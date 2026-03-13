Ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία παρασύρεται χωρίς πλήρωμα εδώ και μέρες μεταξύ Λαμπεντούζα και Μάλτας στη Μεσόγειο. Το εν λόγω πετρελαιοφόρο, φέρει το όνομα Arctic Metagaz και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μυστηρίου εδώ και αρκετές ημέρες.

Το δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας και μετέφερε 900 τόνους ντίζελ και δύο δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το πλοίο, το οποίο έχει εγκαταλείψει το πλήρωμα του, χτυπημένο από τους ανέμους, αρχικά πλησίασε τις ιταλικές ακτές, αλλά τις τελευταίες ώρες άρχισε να κινείται προς τη Μάλτα.

Για τον λόγο αυτό έχει ξεκινήσει μια σειρά επιχειρήσεων διάσωσης, κυρίως για την αποτροπή μιας περιβαλλοντικής καταστροφής.

Το Arctic Metagaz αφού απέπλευσε από το λιμάνι του Μούρμανσκ στην Αρκτική στις 4 Μαρτίου, δέχθηκε επίθεση από αγνώστου ταυτότητας drones ενώ έπλεε στην κεντρική Μεσόγειο.

Ποιοι χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο;

Οι θεωρίες κυμαίνονται μεταξύ επιχείρησης που διεξήχθη από ουκρανικές μονάδες ή επίθεσης που ξεκίνησε από τις ακτές της Λιβύης.

Σε κάθε περίπτωση, το Arctic Metagaz υπέστη τέτοιες ζημιές (ξέσπασε και πυρκαγιά), που ανάγκασε την εκκένωση των 30 ναυτών του πληρώματός του. Η διάσωση συντονίστηκε από τις αρχές της Μάλτας σε συνεργασία με τις ρωσικές αρχές.

Η Μόσχα καταδίκασε αμέσως την επίθεση στο δεξαμενόπλοιό της ως «τρομοκρατική πράξη» και κατηγόρησε το Κίεβο.

Ταυτόχρονα όμως ανακαλύφθηκε ότι το Arctic Metagaz ήταν πλοίο που περιλαμβανόταν στη «μαύρη λίστα» του «σκιώδους» ρωσικού στόλου.

Δηλαδή, βρισκόταν υπό κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Πού κατευθυνόταν, λοιπόν;

Αρχικά, το δεξαμενόπλοιο πιστεύεται ότι είχε βυθιστεί, αλλά αργότερα εντοπίστηκε από τις αρχές της Μάλτας. Αμέσως οι τοπικές αρχές, δημιούργησαν μια ζώνη ασφαλείας, απαγορεύοντας σε οποιοδήποτε σκάφος να πλησιάσει ή να περάσει σε απόσταση πέντε μιλίων.

Εν τω μεταξύ, το «πλοίο-φάντασμα» άρχισε να κινείται επικίνδυνα: όπως αναφέρθηκε, αρχικά είχε πλησιάσει τη Λαμπεντούζα.

Στη συνέχεια ο άνεμος άλλαξε, σπρώχνοντας το δεξαμενόπλοιο προς τα ανατολικά. Την Παρασκευή 13/3 το πρωί, το Arctic Metagaz έπλεε περίπου 30 μίλια από τη Λινόζα.

Το ιταλικό ναυτικό έχει στείλει ρυμουλκά και οχήματα αντιρρύπανσης στο σημείο. «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», δήλωσε ο Filippo Mannino, δήμαρχος της Λαμπεντούζα και της Λινόζα, «και το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα: ο άνεμος το αναγκάζει να παρασυρθεί προς τη Μάλτα».

Ο «σκιώδης στόλος», χάρη στον οποίο η Ρωσία καταφέρνει να παρακάμπτει τις κυρώσεις και τα εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου, λέγεται ότι διαθέτει περίπου 3 χιλιάδες πλοία που αποπλέουν από λιμάνια τόσο στη Βαλτική όσο και στην Αρκτική.

