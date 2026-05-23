Nέα φονική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε στη βορειοανατολική Ουκρανία, επιτείνοντας το κλίμα ανασφάλειας στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ρωσικό drone έπληξε μια νεκρώσιμη πομπή στα περίχωρα της πόλης Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμη εννέα άτομα.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Χριχόροφ, ο οποίος πάντως απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος κατά την αρχική του ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης ρίχνουν περισσότερο φως στο περιστατικό, μεταδίδοντας ότι η έκρηξη από το πλήγμα του drone σημειώθηκε πάνω στον οδικό άξονα και σε πολύ μικρή απόσταση από ένα λεωφορείο που βρισκόταν στο σημείο.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια παραμένει σταθερά στο στόχαστρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η πόλη Σούμι απέχει μόλις τριάντα χιλιόμετρα από τη συνοριακή γραμμή.