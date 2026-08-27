Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/8) ότι οι δυνάμεις της χτύπησαν ένα δεξαμενόπλοιο που εφοδίαζε με καύσιμα τον ουκρανικό στρατό στο λιμάνι του Ισμαήλ στη Μαύρη Θάλασσα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι οι δυνάμεις του έπληξαν το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, μια μονάδα παραγωγής drones και ένα συγκρότημα μεταφορών και εφοδιαστικής στην περιοχή του Κιέβου, το οποίο, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και τη διανομή εξαρτημάτων drones.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις εν λόγω αναφορές.