Επιβατική αμαξοστοιχία επλήγη από ρωσικά πυρά στη βόρεια ουκρανική Περιφέρεια του Σούμι και υπάρχουν θύματα μεταξύ των επιβατών, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός Κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Για τριάντα τουλάχιστον τραυματίες κάνει λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Χριχόροφ δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ότι επλήγη ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

Russians have just targeted a passenger train in Ukraine’s Sumy region, injuring dozens of people as they made their commute. Russians continue their war on Ukraine’s civilian population. pic.twitter.com/HFQlCinCCe — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 4, 2025

Χτύπημα 🇷🇺 drones σε ουκρανικό τρένο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και καύσιμα στην περιοχή Tsernigov.

Το τρένο προστατεύονταν με τουλάχιστον δύο ελικόπτερα pic.twitter.com/1kEmClfKfU — Harvester🇬🇱 (@thrsts_) October 1, 2025

Πρόκειται για «βάρβαρη ενέργεια» λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει πως γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους

Από την πλευρά του, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες, μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό Κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ, από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Σόστκα, στην Περιφέρεια του Σούμι, προς το Κίεβο.

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Άλλο κύμα νυχτερινών πληγμάτων από τον ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην Περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε, επίσης, ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο περελαίου στην Περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

Ο Κυβερνήτης από την πλευρά του, ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

Η είδηση δημοσιοποιήθηκε σήμερα.