Ναύτες που επέβαιναν σε ρωσική φρεγάτα άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πολιτικού ιστιοπλοϊκού σκάφους στη Μάγχη, μετέδωσε την Τρίτη το Sky News, επικαλούμενο το βρετανικό πρακτορείο Press Association.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης και φέρεται να αφορούσε τη ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich», η οποία έπλεε στα ύδατα μεταξύ της νήσου Γουάιτ (Isle of Wight) και των ακτών της Νορμανδίας, σύμφωνα με το Sky News και το Press Association.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας φαίνεται να επιβεβαιώνει το περιστατικό με το ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάγχη νωρίτερα σήμερα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε: «Διερευνούμε τις αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη».

Στο περιστατικό της Τρίτης, πλήρωμα ιστιοπλοϊκού με βρετανική σημαία υποστήριξε ότι η ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά σε κοντινή απόσταση, περίπου 457 μέτρα από το σκάφος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πυρά σημειώθηκαν περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι ρωσικές πολεμικές μονάδες που διέρχονται από τη Μάγχη παρακολουθούνται συστηματικά από το Βασιλικό Ναυτικό. Την Τρίτη, την επιτήρηση της φρεγάτας Admiral Grigorovich είχε αναλάβει το περιπολικό ανοικτής θαλάσσης HMS Mersey.

Παράλληλα, ταχύπλοο σκάφος του περιπολικού HMS Tyne στάλθηκε στο ιστιοπλοϊκό προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το συμβάν και να διαπιστώσει την κατάσταση και την ασφάλεια του πληρώματος.

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι της αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από επιχείρηση κατά την οποία βρετανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επιβίβαση στο δεξαμενόπλοιο Smyrtos, το οποίο φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ενώ αυτό έπλεε στη Μάγχη την Κυριακή.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το Βασιλικό Ναυτικό ανέφερε ότι δύο βρετανικά πολεμικά πλοία παρακολουθούσαν τη ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich κατά τη διέλευσή της από τη Μάγχη, δυτικά της γαλλικής πόλης της Βρέστης.

Παράλληλα, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας πλοία του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και πρόσωπα και δίκτυα που θεωρείται ότι στηρίζουν το ρωσικό εμπόριο ενέργειας και συμβάλλουν στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.