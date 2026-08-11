Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση των Αρχών ότι είχαν εκτοξευτεί και πλησίαζαν την πόλη ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram: «εκρήξεις στο Κίεβο. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε σε καταφύγια», προτού προσθέσει ότι «κλήθηκαν γιατροί» στη συνοικία Σεβτσένκο, στο κέντρο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σειρήνες άρχισαν να ηχούν λίγο προτού ακουστούν οι πρώτες εκρήξεις, διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι του AFP.

Η νέα επιδρομή ακολουθεί τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο καθώς παρέλαβε νέους βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγκγιάνγκ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο κάποια συστήματα στο ουκρανικό οπλοστάσιο, ιδίως τα αμερικανικού σχεδιασμού Patriot.

Αλλά η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τις πυροβολαρχίες των συστημάτων αυτών στη διάθεσή της, που επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά τους οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών υποδομών και πόλεων, συχνά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από τα σύνορα.