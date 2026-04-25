Σφοδρή νυχτερινή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς και περισσότερους από 30 τραυματίες. Το κύμα επιθέσεων περιλάμβανε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με βασικό στόχο την πόλη Ντνίπρο, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας.

 


Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για συνεχή βομβαρδισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι οι περισσότερες επιθέσεις έπληξαν πολιτικές υποδομές. Στο Ντνίπρο, σωστικά συνεργεία ανέσυραν δύο νεκρούς από κατεστραμμένο κτίριο, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν στην ίδια πόλη.

 


Απώλειες καταγράφηκαν και στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από πυραυλικές και drone επιθέσεις.

 


Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 619 drones και 47 πυραύλους. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν την πλειονότητα, συγκεκριμένα 580 drones και 30 πυραύλους, ωστόσο η ένταση της επίθεσης προκάλεσε σημαντικές καταστροφές.

 


 


Την ίδια ώρα, η κρίση επεκτάθηκε πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Στη Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντρίμμια drone κατέπεσαν στην πόλη Γαλάτσι, προκαλώντας υλικές ζημιές σε υποδομές ηλεκτροδότησης και σε κατοικία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση της περιοχής λόγω πιθανής ύπαρξης εκρηκτικών.

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε έντονα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι παρόμοια περιστατικά υπονομεύουν την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και του ΝΑΤΟ συνολικά.

 


Ως προληπτικό μέτρο, μαχητικά Eurofighter Typhoon της βρετανικής αποστολής επιτήρησης απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την κατάσταση, ενώ κάτοικοι σε γειτονικές περιοχές έλαβαν οδηγίες να αναζητήσουν καταφύγιο. Η νέα αυτή επίθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και εντείνει τις διεθνείς πιέσεις για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

