Σφοδρή νυχτερινή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς και περισσότερους από 30 τραυματίες. Το κύμα επιθέσεων περιλάμβανε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με βασικό στόχο την πόλη Ντνίπρο, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας.



Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για συνεχή βομβαρδισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι οι περισσότερες επιθέσεις έπληξαν πολιτικές υποδομές. Στο Ντνίπρο, σωστικά συνεργεία ανέσυραν δύο νεκρούς από κατεστραμμένο κτίριο, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν στην ίδια πόλη.

Russia launches more than 600 drones and 47 missiles at Ukraine overnight, killing at least four people and wounding dozens, Ukrainian officials say pic.twitter.com/yVLrcUbVqP — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 25, 2026



Απώλειες καταγράφηκαν και στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από πυραυλικές και drone επιθέσεις.

Four dead as a result of the Russian terror that night. The Russian army attacked residential buildings in Dnipro and killed people while they slept. pic.twitter.com/Z7cT6WPpyd — Денис Казанський (@den_kazansky) April 25, 2026



Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 619 drones και 47 πυραύλους. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν την πλειονότητα, συγκεκριμένα 580 drones και 30 πυραύλους, ωστόσο η ένταση της επίθεσης προκάλεσε σημαντικές καταστροφές.

Last night, in an attack that used around 40 missiles and over 600 drones, Russians targeted the civilian populations of the cities and regions of Dnipro, Odesa, Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, and Sumy. With rescue efforts continuing, at least four people are dead and at least 37… pic.twitter.com/BCzl4TRgTN — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 25, 2026





🔴 Ukraine accuses Russia of launching 666 drones and missiles in a massive strike on Saturday, killing at least five people and injuring more than 30 others 📍 Strikes allegedly targeted critical infrastructure in Dnipro, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Odesa and Kyiv regions… pic.twitter.com/VxnutehXu3 — Anadolu English (@anadoluagency) April 25, 2026



Την ίδια ώρα, η κρίση επεκτάθηκε πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Στη Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντρίμμια drone κατέπεσαν στην πόλη Γαλάτσι, προκαλώντας υλικές ζημιές σε υποδομές ηλεκτροδότησης και σε κατοικία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση της περιοχής λόγω πιθανής ύπαρξης εκρηκτικών.

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε έντονα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι παρόμοια περιστατικά υπονομεύουν την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και του ΝΑΤΟ συνολικά.

Russia launches over 660 drones and missiles overnight at Ukraine, killing four and injuring over 30 as cities including Dnipro came under heavy attack, Ukrainian officials sayhttps://t.co/DdXFfB8sK7 — TRT World (@trtworld) April 25, 2026



Ως προληπτικό μέτρο, μαχητικά Eurofighter Typhoon της βρετανικής αποστολής επιτήρησης απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την κατάσταση, ενώ κάτοικοι σε γειτονικές περιοχές έλαβαν οδηγίες να αναζητήσουν καταφύγιο. Η νέα αυτή επίθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και εντείνει τις διεθνείς πιέσεις για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.