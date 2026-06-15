Στη συντριβή ενός ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους τύπου Tu-22M3 οδήγησε ένα ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής. Την είδηση γνωστοποίησε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, τα μέλη του πληρώματος χρησιμοποίησαν εγκαίρως το σύστημα εκτίναξης, με αποτέλεσμα να διασωθούν.

Σε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος, που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται η πορεία του αεροπλάνου καθώς χάνει ύψος και πέφτει σε μια πυκνόφυτη δασική έκταση, κοντά στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα, ενώ αμέσως μετά εμφανίστηκε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού.

Δείτε κλιπ από τη συντριβή: