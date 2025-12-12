Ζημιές σε τρία τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία, προκάλεσε η ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε λιμάνι στην νότια περιοχή της Οδησσού, γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας.

Η Ρωσία επιτέθηκε με drones και πυραύλους, προκαλώντας ζημιές σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο υπό τουρκική σημαία και τραυματίζοντας τουλάχιστον ένα άτομο, δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσι Κουλέμπα.

«Η επίθεση είχε στόχο την μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που παρέχουν μεταφορά τροφίμων και φορτίων για τις παγκόσμιες αγορές», ανέφερε ο Ολέκσι Κουλέμπα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές σήμερα σε ένα μη στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Ουκρανίας.

Η τουρκική διαχειρίστρια εταιρεία Cenk Denizcilik ανακοίνωσε πως το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση σήμερα στο λιμάνι αυτό.

#sondakika | Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Panama bayraklı ticari Türk gemisine saldırı düzenlendi. pic.twitter.com/mtkAaRXOO4 — İhbar (@ihbarmedya) December 12, 2025

Ένα φορτηγό – επιβατηγό πλοίο της Τουρκικής εταιρείας δέχτηκε πυραυλική επίθεση ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία. Σε δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επίθεση αναφέρεται: «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσωπικό του πλοίου και οι οδηγοί των φορτηγών εκκενώνονται και δεν υπάρχουν Τούρκοι πολίτες που να έχουν υποστεί ζημιά από την επίθεση. Το Προξενείο μας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες μας», ανέφερε η δήλωση.