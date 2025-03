Ρωσικός πύραυλος έπληξε πενταώροφο ξενοδοχείο στην πόλη Κρεβί Ρι της κεντρικής Ουκρανίας χθες Τετάρτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 29, οι 20 σοβαρά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στην Κρεβί Ρι, τη γενέτειρα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ ανέφερε πως οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο ξενοδοχείο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα «ρωσικού πυραύλου», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram. Στην πόλη, που πλέον απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το μέτωπο, ζούσαν προπολεμικά 600.000 άνθρωποι. Τον Ιανουάριο, σκοτώθηκαν εκεί 4 άνθρωποι σε βομβαρδισμό μέρα μεσημέρι, ενώ τον Δεκέμβριο προηγούμενη επιδρομή σκότωσε έναν κάτοικο.