Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε όλους τους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου για την πρώτη ρωσοαραβική σύνοδο κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η συνάντηση θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς, πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και θα βοηθήσει στην εξεύρεση τρόπων για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», δήλωσε ο Πούτιν στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος, ένας περιφερειακός οργανισμός αραβικών κρατών στη Μέση Ανατολή και σε περιοχές της Αφρικής, έχει 22 χώρες-μέλη που έχουν δεσμευθεί, μεταξύ άλλων, να συνεργάζονται σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά ζητήματα στην περιοχή.

