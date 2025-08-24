Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Από τις 19 Αυγούστου και πιθανώς με μεγάλη διάρκεια, ο πλανήτης μας δέχεται μια σειρά από ισχυρές μαγνητικές καταιγίδες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η NOAA επιβεβαίωσε τη γεωμαγνητική δραστηριότητα στις 20 Αυγούστου, και προέβλεψε την πιθανότητα ανάφλεξης κοντά στις 23 Αυγούστου, αναφέροντας μάλιστα ότι η γεωμαγνητική δραστηριότητα μπορεί να ενταθεί.

Ωστόσο το ρωσικό μέσο regions.ru ενημερώνει για το «πόσο θα διαρκέσει το ηλιακό μαρτύριο» που ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου, όπως ακριβώς το χαρακτηρίζει στον τίτλο του, και τι πρέπει ο κόσμος να προσέξει για την υγεία του.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μια ισχυρή μαγνητική καταιγίδα έχει ξεκινήσει στη Γη και θα διαρκέσει σχεδόν μια ολόκληρη εβδομάδα. Αυτό αναφέρθηκε από επιστήμονες της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στις 19 Αυγούστου ο πλανήτης εισήλθε σε ένα ρεύμα ισχυρού ηλιακού ανέμου που προέρχεται από μια γιγάντια στεφανιαία τρύπα στον Ήλιο.

“Κρίνοντας από την εκρηκτική αύξηση της ταχύτητας του ηλιακού ανέμου, η Γη μόλις βυθίστηκε σε μια στεφανιαία τρύπα”, σημειώνει η έκθεση.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ευημερία των ατόμων που είναι ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες. Οι γιατροί προειδοποιούν για υψηλή πιθανότητα πονοκεφάλων, απότομων διακυμάνσεων στην αρτηριακή πίεση, αυξημένης κόπωσης και διαταραχών ύπνου.

Οι γιατροί συμβουλεύουν να μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο το σωματικό και συναισθηματικό στρες, να αποφύγετε το άγχος και να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην ξεκούραση. Είναι επίσης καλύτερο να περιορίσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στον υπολογιστή.

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων της καταιγίδας, οι ειδικοί από το Σεργκιέφ Ποσάντ συνιστούν τον έλεγχο του επιπέδου σιδήρου και βιταμίνης D στον οργανισμό, καθώς και την ένταξη στη διατροφή μούρων πλούσιων σε αντιοξειδωτικά – βατόμουρα, μύρτιλλα και φραγκοστάφυλα».

Οι μαγνητικές καταιγίδες δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που προκαλεί σέλας στη Γη, αλλά και ένας παράγοντας που επηρεάζει τόσο την τεχνολογία όσο και την ανθρώπινη υγεία.

Σε περιόδους αυξημένης γεωμαγνητικής δραστηριότητας, οι επιστήμονες συμβουλεύουν να ξεκουράζεστε περισσότερο, να διατηρείτε ισορροπία στο νερό, να μην επιβαρύνεστε σωματικά και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγετε το στρες. Απλά μέτρα μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν τέτοιες ημέρες πιο εύκολα υποφερτές.

Κατά τη διάρκεια περιόδων ισχυρών μαγνητικών καταιγίδων στον πλανήτη μας, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα επικοινωνίας και πλοήγησης μέσω GPS.

Οι Ρώσοι επιστήμονες εξηγούν επίσης γιατί ορισμένοι άνθρωποι υποφέρουν από την ηλιακή δραστηριότητα και τις μαγνητικές καταιγίδες, ενώ άλλοι όχι. Έχει αποδειχθεί ότι τα κύτταρα των περισσότερων ζωντανών όντων έχουν ενσωματωμένους μοριακούς μηχανισμούς σχεδιασμένους να εφαρμόζουν την «έκτη αίσθηση» – τη λεγόμενη μαγνητική αντίληψη.

Πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν δελτίο ηλιακών καταιγίδων όπως αυτό του καιρού, προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες -και όχι μόνο- να λάβουν τα μέτρα τους.