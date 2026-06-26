Αντιμέτωπος με ένα διαρκώς διογκούμενο κύμα εσωτερικών πιέσεων βρίσκεται ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς κορυφαίοι εθνικιστές και σκληροπυρηνικοί αναλυτές τον προτρέπουν να εγκαταλείψει οριστικά τη διπλωματία και να προχωρήσει σε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Ουκρανία.

Η οργή των ρωσικών εθνικιστικών κύκλων πυροδοτείται από τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones στο εσωτερικό της Ρωσίας, αλλά και από την απογοήτευση που προκαλεί η στάση της Ουάσινγκτον. Όπως υποστηρίζουν, οι ΗΠΑ αθέτησαν την υπόσχεσή τους να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με ευνοϊκούς όρους για τη Μόσχα.

Απαιτήσεις για γενική επιστράτευση και χρήση τακτικών πυρηνικών

Οι εκκλήσεις για τη λήψη πιο ακραίων μέτρων δεν είναι καινούργιες, ωστόσο έχουν ενταθεί δραματικά αυτόν τον μήνα. Αφορμή στάθηκαν τα πλήγματα της Ουκρανίας σε απομακρυσμένους ρωσικούς στόχους στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την Κριμαία, καθώς και δύο φονικές επιθέσεις κατά επιβατικών λεωφορείων, για τις οποίες η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Οι σκληροπυρηνικοί ζητούν πλέον ανοιχτά την κήρυξη γενικής επιστράτευσης, την ολοκληρωτική καταστροφή της κυβερνητικής συνοικίας του Κιέβου και τη δολοφονία του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον ευρωπαϊκών εργοστασίων που κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία, καθώς και την εξέταση της χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αρχίσουμε να πολεμάμε στα σοβαρά; Γιατί δεν χρησιμοποιούμε πυρηνικά όπλα, τα οποία οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν και αποθήκευσαν με όλη τη δύναμη του έθνους ακριβώς για αυτόν τον σκοπό;», διερωτήθηκε δημόσια ο εθνικιστής μεγιστάνας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, μετά την επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Μόσχας.

Στο στόχαστρο οι συνομιλίες υπό την αιγίδα του Τραμπ

Παράλληλα, εντείνονται οι φωνές που ζητούν την πλήρη διακοπή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σχολιαστές προτρέπουν τη Μόσχα να αντιγράψει τις επιθετικές, στρατιωτικές και διπλωματικές τακτικές του Ιράν έναντι των ΗΠΑ, ενώ δημοφιλή εθνικιστικά ιστολόγια, όπως το «Obsessed by War» (με 650.000 ακολούθους), ζητούν να καταστούν οι ουκρανικές πόλεις ακατοίκητες μέσω ανηλεών βομβαρδισμών.

Από την πλευρά του, ο εθνικιστής μπλόγκερ Γιούρι Μπαράντσικ συνέδεσε τις επιθέσεις στη Μόσχα με την Ουάσινγκτον, ισχυριζόμενος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στον Ζελένσκι επειδή πιέστηκε από το Ιράν. «Ή θα πάρουμε το πάνω χέρι από τον Τραμπ, ή θα πάρει αυτός από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Telegram, ζητώντας την ολοκληρωτική διάλυση του ουκρανικού κράτους.

Η ισορροπία του Κρεμλίνου και η απάντηση Πούτιν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Πούτιν ανέχεται αυτή τη ρητορική, καθώς ελέγχει απόλυτα το πολιτικό σύστημα εδώ και 26 χρόνια. Ωστόσο, η έντονη αυτή παραφιλολογία περιπλέκει τις αποφάσεις του Κρεμλίνου, δημιουργώντας στο κοινό προσδοκίες για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, τη στιγμή που η ηγεσία επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας.

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο αντιστέκεται στις πιέσεις για πλήρη αποχώρηση από τις συνομιλίες, παρόλο που τρεις υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ έχουν κολλήσει, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι αγνόησε τις ειρηνευτικές προτάσεις της περσινής συνόδου κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Αν και ο Πούτιν αποφεύγει τις ακραίες εισηγήσεις, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε δημοσιεύσει προειδοποιητικά τον Απρίλιο τις διευθύνσεις ευρωπαϊκών εργοστασίων παραγωγής drones, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών προανήγγειλε «συστηματικές επιθέσεις» στο Κίεβο, με αποτέλεσμα τον πρόσφατο βομβαρδισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ιστορικό μοναστήρι 1.000 ετών.

Προς το παρόν, ο Ρώσος Πρόεδρος εμμένει στην υφιστάμενη στρατηγική του. Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικής ακαδημίας, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της Κοσταντινίβκα στο Ντονμπάς, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στην Ευρώπη κερδίζουν έδαφος οι πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Μόσχα. «Όλα θα πάνε τελικά καλά», κατέληξε.