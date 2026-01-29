Ένα βίντεο από το μέτωπο στην Ουκρανία το οποίο φέρνουν στη δημοσιότητα η Daily Mail και η Τhe Sun, δείχνει Ρώσους στρατιώτες να παραδίδονται για πρώτη φορά σε ένα ουκρανικό ρομπότ κατά τη διάρκεια μάχης.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις Ρώσοι στρατιώτες να σηκώνονται και να παραδίδουν τα όπλα τους σε ένα «Droid TW-7.62», ένα μη επανδρωμένο όχημα αναγνώρισης και κρούσης, εξοπλισμένο με τηλεχειριζόμενο πολυβόλο 7,62 mm και στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για εντοπισμό και παρακολούθηση στόχων.

Όπως σημειώνουν οι ιστότοποι, η επιχείρηση παρακολουθήθηκε από εναέριο drone.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους, το περιστατικό αυτό καταδεικνύει την ταχεία μεταμόρφωση της σύγχρονης μάχης στην Ουκρανία. Δηλαδή τα ρομπότ αντικαθιστούν το πεζικό, χρησιμοποιούνται για αναγνώριση, επιθέσεις και εκκενώσεις, μειώνοντας τις ουκρανικές απώλειες και διατηρώντας πίεση στις ρωσικές θέσεις.

Παράλληλα, νέα έκθεση του Centre for Strategic and International Studies (CSIS) εκτιμά ότι οι συνολικές στρατιωτικές απώλειες και των δύο πλευρών ενδέχεται να φτάσουν τα δύο εκατομμύρια έως την άνοιξη.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2025, η Ρωσία υπέστη περίπου 1,2 εκατομμύρια απώλειες, με έως 325.000 θανάτους στρατιωτών, ενώ η Ουκρανία περίπου 500.000–600.000 απώλειες, με έως 140.000 θανάτους.

Το βίντεο και τα στοιχεία υπογραμμίζουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης και την πρωτοφανή χρήση μη επανδρωμένων οπλικών συστημάτων στην ουκρανική αντίσταση, παράλληλα με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις όπως το Κίεβο, η Οδησσός και η Ζαπορίζια.