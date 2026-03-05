Θύμα Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο γιός του πρώην Σάχη της Περσίας Ρεζά Παχλαβί.

Οι γνωστοί για τις φάρσες τους Ρώσοι με τα ονόματα “Vovan” και “Lexus”, έβαλαν στο στόχαστρό τους τον γιο του έκπτωτου σάχη του Ιράν και του παρουσιάστηκαν ως… σύμβουλοι του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Ένας από τους φαρσέρ εμφανίστηκε ως… Αδόλφος Χίτλερ και μάλιστα του συστήθηκε ως «Άντολφ», ενώ ο δεύτερος εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κουστούμι, σαν να βγήκε από τα γραφεία… μυστικής υπηρεσίας.

Ο… «Άντολφ», μάλιστα ισχυρίστηκε ότι μίλησε με τον Μερτς και ότι ο Γερμανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν:

«Οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν την Τεχεράνη», είπε με εντυπωσιακό ύφος.

Ο Παχλαβί έδειξε να εντυπωσιάζεται από τη… «σκληρή στάση της γερμανικής κυβέρνησης» απέναντι στο ιρανικό καθεστώς και σχολίασε: «Όσο περισσότερες χώρες συμμετέχουν στη συμμαχία για την επίθεση κατά του καθεστώτος του Ιράν, τόσο καλύτερα».

Προσέθεσε δε με χαμόγελο: «Είναι θετικό για εμάς να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη σταυροφορία».

Σε ερώτηση των φαρσέρ αν θα επέστρεφε στην Τεχεράνη για να αναλάβει την κυβέρνηση, ο Παχλαβί απάντησε ότι βρίσκεται σε επαφή με Ισραηλινούς και Αμερικανούς, αλλά πρώτα πρέπει «να εξουδετερωθούν οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών».

Επίσης, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παρέμβει και να καλύψει το κενό, σε περίπτωση που «το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πέσει».

Το βίντεο έχει προκαλέσει χαμό στα social media, ενώ ο ίδιος ο Παχλαβί δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Πάντως, οι ίδιοι Ρώσοι φαρσέρ έχουν επαναλάβει παρόμοιες φάρσες και σε άλλους πολιτικούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας ότι η «τέχνη της φάρσας» είναι διεθνής και σίγουρα αρκετά «επικίνδυνη» μερικές φορές για την εξουσία.