Το γαμήλιο πάρτι του μεγαλύτερου γιου του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χρηματοδοτήθηκε από Ρώσο επιχειρηματία ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε το ζευγάρι χθες Δευτέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ ανέφεραν σε μήνυμα που συνυπογράφουν κι αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της τελευταίας στο Instagram, ότι ο «αγαπημένος τους φίλος» Ουμάρ Κρεμλιόφ «πολύ γενναιόδωρα» τους προσέφερε «δύο απίστευτες βραδιές γιορτής» στις Μπαχάμες, τον Μάιο.

Η επιβεβαίωση του ζευγαριού ακολούθησε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου ProPublica, σύμφωνα με τον οποίο ο Κρεμλιόφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς.

Επρόκειτο για «εξαιρετικά γενναιόδωρο δώρο για τον γάμο μας από φίλο κι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες», ανέφεραν ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, και η Μπετίνα Τραμπ.

Ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν παρών ούτε στον ίδιο τον γάμο, ούτε στους εορτασμούς. Είχε πει την εποχή εκείνη πως ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ουμάρ Κρεμλιόφ είναι ο επικεφαλής της διεθνούς ομοσπονδίας πυγμαχίας (IBA), με την οποία έχει διακόψει τις σχέσεις της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, έπειτα από επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την οικονομική διοίκησή της και ζητήματα δεοντολογίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της IBA, ο ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του απένειμε τον Απρίλιο του 2026 το παράσημο της φιλίας, εκ των κορυφαίων κρατικών διακρίσεων. Το κείμενο συνοδευόταν από φωτογραφία στην οποία εικονίζονται οι δύο άνδρες να σφίγγουν τα χέρια.

Εξάλλου η IBA είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου, πλάι στον Κρεμλιόφ σε εκδήλωση που οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η ανάρτηση στο Instagram της Μπετίνας Τραμπ συνοδευόταν από περίπου είκοσι φωτογραφικά στιγμιότυπα, στα οποία εικονίζονται οι νεόνυμφοι σε παραλία, μαζί με τον Έρικ Τραμπ, με την Ιβάνκα Τραμπ και την Τίφανι Τραμπ.

«Είναι ατυχές το ότι κάτι τόσο προσωπικό κι ευτυχισμένο μπορεί να παρουσιάζεται σαν πολιτικό ζήτημα ή ύποπτο, εξαιτίας απλούστατα της ταυτότητας ή της καταγωγής ενός ανθρώπου», προστίθεται στο κείμενο του ζευγαριού.

Ο ProPublica συνοδεύει το ρεπορτάζ του με ομαδική φωτογραφία κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής στην οποία διακρίνεται, όπως σημειώνει, η κορυφή του κρανίου του κ. Κρεμλιόφ.

Σύμφωνα με ρωσόφωνο μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας, το Proekt, ο επιχειρηματίας, που έχει καταγωγή από το Τατζικιστάν, άρχισε την καριέρα του ως μάνατζερ πυγμαχίας και καλλιέργησε σχέσεις με την FSO, τη ρωσική υπηρεσία προστασίας υψηλών προσωπικοτήτων.

Επίσης σύμφωνα με το Proekt, ήταν μέλος ομάδας μοτοσικλετιστών, ονόματι «Λύκοι της Νύχτας», που υποστηρίζει το Κρεμλίνο και μέλη του ταξίδεψαν στην Κριμαία μετά την προσάρτησή της στη Ρωσία το 2014. Κάποιοι φέρονται να πολέμησαν στο πλευρό των αυτονομιστών που τάσσονταν υπέρ της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία στον πόλεμο που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ