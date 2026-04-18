Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης, που σκότωσε σήμερα στο Κίεβο πέντε άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 15, αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης σκότωσε με αυτόματο όπλο τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λίγη ώρα αργότερα μια γυναίκα 30 ετών που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματίας στο νοσοκομείο του Κιέβου, εξέπνευσε, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών.

🇺🇦 #Ukraine: An armed gunman has opened fire in Kyiv, injuring several people and killing at least four. The gunman has reportedly barricaded himself inside a supermarket before being killed by Ukrainian police. The shooter was allegedly born in Moscow and held Ukrainian… pic.twitter.com/e9ySw9n0O5 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) April 18, 2026

Δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια θολή φιγούρα καλυμμένη με αίμα μέσα σε ένα κατάστημα, με ένα όπλο να βρίσκεται κοντά του.

Photo of the neutralised Kiev shooter who killed five people. pic.twitter.com/o4Xv8Pobya — Russian Market (@runews) April 18, 2026

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας και ακόμη 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Άλλοι πέντε τουλάχιστον τραυματίστηκαν πιο ελαφρά και τους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, ανέφερε ότι μια γυναίκα μεταξύ των 10 τραυματιών πέθανε στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο στην εφαρμογή Telegram «ο δράστης στο Κίεβο εξουδετερώθηκε κατά τη σύλληψη του»

«Ειδικές δυνάμεις της… εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης. Πήρε άτομα ως ομήρους και πυροβόλησε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Πριν από αυτό, οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του», ανέφερε ο Κλιμένκο.

Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας: «Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση ενόπλου στο Κίεβο»

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».