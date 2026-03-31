Εντός του Ιράν παραμένει ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποφεύγοντας ωστόσο τις δημόσιες εμφανίσεις, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Τεχεράνη.

Την πληροφορία μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο RTVI, κάνοντας λόγο για «κατανοητούς λόγους» πίσω από την επιλογή αυτή.

Σημειώνεται πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από περίπου έναν μήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νέος ανώτατος ηγέτης φέρεται να έχει τραυματιστεί, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανές σοβαρές σωματικές βλάβες.