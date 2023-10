Ανώτερος Ρώσος ραβίνος κάλεσε σήμερα το Κρεμλίνο να διασφαλίσει ότι οι ταραξίες στην κυρίως μουσουλμανική περιοχή του Νταγκεστάν που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας για να «πιάσουν» εβραίους που επέβαιναν σε πτήση από το Τελ Αβίβ, θα τιμωρηθούν αυστηρά.

Βίντεο που εξασφάλισε το Reuters από το αεροδρόμιο της περιφερειακής πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, έδειχνε τους ταραξίες, κυρίως νεαρούς άνδρες, να ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες, να σπάνε γυάλινες πόρτες και να τρέχουν μέσα στο αεροδρόμιο το βράδυ της Κυριακής φωνάζοντας «Allahu Akbar» ή «Ο Θεός είναι Μέγας».

Μια ομάδα εθεάθη να προσπαθεί να αναποδογυρίσει ένα περιπολικό της αστυνομίας, ενώ ένα άλλο βίντεο έδειχνε ταραξίες στην πίστα να περικυκλώνουν ένα αεροσκάφος της Red Wings που είχε αφιχθεί από το Τελ Αβίβ.

Ένα πλακάτ που κρατούσαν οι ταραχοποιοί – σύμφωνα με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί – φέρεται να έγραφε: «Δεν υπάρχει θέση για δολοφόνους παιδιών στο Νταγκεστάν». Μια άλλη ανάρτηση έγραφε: «Είμαστε κατά των εβραίων προσφύγων».

Ο Σμουέλ, 26 ετών, ισραηλινός πολίτης και ένας από τους επιβάτες, δήλωσε στην ισραηλινή έκδοση Ynet ότι η αστυνομία είχε επιβιβάσει τους επιβάτες σε ένα λεωφορείο, το οποίο στη συνέχεια καταδιώχθηκε γύρω από το αεροδρόμιο από ταραξίες, ορισμένοι από τους οποίους κατάφεραν να επιβιβαστούν σε αυτό.

«Το λεωφορείο συνέχισε να κάνει κύκλους… και ο κόσμος το κυνηγούσε και πετούσε πέτρες. Έβαλα τη βαλίτσα μου στο παράθυρο», είπε. «Κάποια στιγμή, εκατοντάδες άνθρωποι ήρθαν και σταμάτησαν το λεωφορείο. Μπήκαν μέσα, πήγαιναν σε κάθε επιβάτη και ρωτούσαν αν ήταν μουσουλμάνος ή εβραίος. Εγώ είπα ότι είμαι μουσουλμάνος, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Ευτυχώς, με πίστεψαν και συνέχισαν», είπε.

Ο ραβίνος Αλεξάντερ Μποροντά, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ρωσίας, ζήτησε να υπάρξει σκληρή απάντηση. Σε δήλωσή του, ο Μποροντά δήλωσε ότι η εξέγερση «υπονόμευσε τα βασικά θεμέλια του πολυπολιτισμικού και πολυεθνικού μας κράτους» και ότι το αντι-ισραηλινό συναίσθημα που τροφοδοτείται από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή είχε μετατραπεί σε επιθετικότητα κατά των Ρώσων εβραίων.

