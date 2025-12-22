Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας. Ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, σκοτώθηκε, ανέφερε η επιτροπή.
A car bomb exploded in Moscow this morning.
Lieutenant General Fanil Sarvarov of the Russian Federation has reportedly been eliminated.#Russia #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #RussianArmy pic.twitter.com/mFVFfAMvE0
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.
⚡️A car bomb exploded under a Kia Sorento in southern Moscow last night, critically injuring the driver.
Investigators say an IED was planted, treating it as a targeted attack.
The victim was Major General Fanil Fanisovich Sarvarov, head of operational training at Russia’s… pic.twitter.com/eiVkinw32P
