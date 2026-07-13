Τυχερός στάθηκε Ρώσος στρατιωτικός όταν μια πολεμική πατέντα που δημιούργησε βγήκε εκτός ελέγχου.

Μια ομάδα στρατιωτικών επιχείρησε να μετατρέψει ένα τετράκαννο περιστροφικό πολυβόλο τύπου Gaitling, το YakB-12.7, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες τοποθετείται σε ελικόπτερο, εκείνοι όμως το εγκατέστησαν πάνω σε μια αυτοσχέδια περιστρεφόμενη βάση στο πίσω μέρος ενός οχήματος.

Βίντεο με τον Ρώσο στρατιώτη που παραλίγο να χάσει τη ζωή του:

Ο Ρώσος στρατιωτικός φαίνεται να ανοίγει πυρ και από την ισχύ του όπλου να πετάγεται στο έδαφος. Τα γρήγορα αντανακλαστικά του, τον έσωσαν, καθώς άφησε άμεσα το πολυβόλο που θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει.

Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται μια όχι και πολύ πετυχημένη πατέντα των Ρώσων να κάνουν ένα πανίσχυρο αεροπορικό όπλο, επίγειο.