Δημοσιογράφος ζήτησε από Ευρωβουλευτές και Ευρωπαίους αξιωματούχους να του δείξουν στον χάρτη το πού ακριβώς βρίσκεται το Ιράν αλλά η ερώτηση αυτή αποδείχτηκε δύσκολη.

Άλλοι έδειξαν τη Βουλγαρία, άλλοι την Τουρκία, άλλοι το Αφγανιστάν, άλλοι το Πακιστάν, άλλοι τη Σαουδική Αραβία, άλλοι κατάφεραν να πλησιάσουν και να εντοπίσουν τα Στενά του Ορμούζ, άλλοι χρειάστηκαν και δεύτερη προσπάθεια για να τα καταφέρουν.

«Δεν τα γνωρίζουμε όλα – Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε»

Ο δημοσιογράφος ρώτησε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το λόγο για τις τόσες πολλές μη σωστές (για να το πούμε πιο διπλωματικά) απαντήσεις και ο ίδιος είπε ότι «δεν τα γνωρίζουμε όλα, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να μελετήσουμε, δεν είμαστε περιπλανώμενες εγκυκλοπαίδειες. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παραμείνουμε ενημερωμένοι».

Δείτε το βίντεο