Ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρέθηκε σε δύσκολη θέση χθες, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όχι μόνο λόγω του θερμού επεισοδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και επειδή ένας δημοσιογράφος σχολίασε τις ενδυματολογικές του επιλογές.

Συγκεκριμένα, ο Μπράιαν Γκλεν – δημοσιογράφος του συντηρητικού δικτύου Real America’s Voice – ήταν μεταξύ των ρεπόρτερ που είχαν προσκληθεί στην τελετή υποδοχής του Ουκρανού προέδρου στον Λευκό Οίκο και κάποια στιγμή τον ρώτησε «γιατί δεν φοράει κοστούμι;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο συντηρητικός δημοσιογράφος δεν δίστασε να σχολιάσει την ανεπίσημη ενδυμασία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Βρίσκεστε ενώπιον του ανώτατου αξιώματος αυτής της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι; Απλώς θέλω να μάθω, έχετε κοστούμι;», του είπε, συμπληρώνοντας ότι πολλοί Αμερικανοί «έχουν πρόβλημα» με το γεγονός ότι δείχνει να μη σέβεται το αξίωμα του προέδρου.

Q: “Why don’t you wear a suit?”

Ukrainian President Zelenskyy: “I will wear costume after this war will finish.” pic.twitter.com/FzJqjIAQHa

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— CSPAN (@cspan) February 28, 2025