Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ρότζερ Γουότερς, ιδρυτικού μέλους των Pink Floyd, για την επίθεση που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Βενεζουέλας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την άγρια πράξη επιθετικότητας της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ»

Ο Ρότζερ Γουότερς, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει χαρακτηριστικά ότι «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, κατάπληκτοι από αυτήν την άγρια πράξη επιθετικότητας της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον των αδελφών και των συντρόφων μας στη Βενεζουέλα, τη σπουδαία και θαυμάσια έκφραση της Μπολιβαριανής Επανάστασης».

Για Τραμπ: «Μεγάλωσε, δεν σου ανήκει ο κόσμος»

Ο διάσημος μουσικός, στρέφοντας τα «βέλη» του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνει ότι «Μεγάλωσε. Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν ένα χαζό παιδί σε προαύλιο σχολείου. Αυτός είναι ο κόσμος μας, δεν σου ανήκει», υπογραμμίζοντας ότι ο πλανήτης δεν ανήκει σε κανέναν ηγέτη.

«Η Βενεζουέλα είναι κυρίαρχη χώρα – Να αφεθεί ήσυχη από τους νταήδες»

«Εάν ήμουν ένας πιστός άνθρωπος θα προσευχόμουν αυτή τη στιγμή για τον πρόεδρο Μαδούρο. Δεν είμαι ένας πιστός άνθρωπος αλλά είμαι ένας ενεργός άνθρωπος και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να στηρίξω τη Βενεζουέλα, η οποία είναι μια κυρίαρχη χώρα και πρέπει να αφεθεί ήσυχη από τους γκρίνγκο νταήδες του βορρά», υπογραμμίζει ο Γουότερς.

