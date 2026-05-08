Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης, στην πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να είναι μια σοβαρή πρόταση».

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι σήμερα», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης Τύπου στη Ρώμη μετά τη συνάντησή του με την Ιταλία πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν την έχουμε λάβει ακόμη, τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Το σύστημά τους παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό, οπότε αυτό ενδέχεται να λειτουργεί ως εμπόδιο».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα η ιρανική απάντηση να είναι «κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας «ότι το Ιράν έχει συστήσει ή προσπαθεί να συστήσει κάποια υπηρεσία που θα ελέγχει την κυκλοφορία στο Στενό», λέγοντας ότι «αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα, θα ήταν στην πραγματικότητα απαράδεκτο».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στο Ιράν τυχόν «κόκκινες γραμμές», ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Λοιπόν, η κόκκινη γραμμή είναι ξεκάθαρη: αν απειλήσουν Αμερικανούς, θα τους ανατινάξουμε. Πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να γίνει αυτό;».

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους Ιρανούς να βυθίσουν τα πλοία μας με τα drones που εκτοξεύουν», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν έχουν πλέον Πολεμικό Ναυτικό, αλλά βγάζουν αυτά τα μικρά αλιευτικά τύπου Boston Whaler και προσπαθούν να σε περικυκλώσουν. Θα ανατινάξουμε αυτά τα σκάφη αν κατευθύνονται προς τα δικά μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κόκκινη γραμμή, αλλά ελπίζω να το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα», τόνισε