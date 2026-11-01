Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Προϋπόθεση, όπως διευκρίνισε, είναι να κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μπορεί να προκύψει «κάτι θετικό» από την παρουσία του.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε στις προοπτικές λήξης του πολέμου στην Ουκρανία: «Δεν γνωρίζω αν η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων είναι εφικτή στην Ουκρανία. Αυτό προσπαθούμε να διαπιστώσουμε. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να ισχυρίζεται ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Ατλάντα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πιθανότητα συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του APEC, η οποία θα φιλοξενηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας.

Εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της Μαύρης Θάλασσας, με τον Αμερικανό υπουργό να καταγράφει το αυξημένο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν η απρόσκοπτη διακίνηση ενεργειακών πόρων και σιτηρών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ΗΠΑ αξιολογούν σχετικές προτάσεις της Τουρκίας και της Ινδίας. Η υφιστάμενη κατάσταση «απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και ένα μέρος της ενεργειακής ασφάλειας επίσης», προειδοποίησε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας: «Θα θέλαμε να το επιτύχουμε. Αυτό δεν λύνει το θέμα του πολέμου, αλλά τουλάχιστον λύνει μια πτυχή του».

Στάση αναμονής για το Ιράν

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πάρει ακόμη οριστικές αποφάσεις για το αν θα επαναληφθεί μια στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ για την αποκλιμάκωση της αμερικανο-ιρανικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν ήδη συναντήσεις με διαμεσολαβητές στη Ντόχα.

Αποστάσεις για τη φυγή Μπολσονάρου

Αλλάζοντας γεωγραφικό επίκεντρο, η αμερικανική πλευρά πήρε αποστάσεις από τη φυγή του Βραζιλιάνου πρώην συντηρητικού υποψηφίου για την προεδρία, Φλάβιο Μπολσονάρου, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στο γεγονός.

«Ενημερωθήκαμε για την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διέθετε ήδη μία θεώρηση εισόδου και ο πρόεδρος πήρε την απόφαση να εγκρίνει την είσοδό του στη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η αμερικανική κυβέρνηση δεν ενεπλάκη άμεσα στις ενέργειες στις οποίες προέβη» ο Μπολσονάρου για να εγκαταλείψει τη Βραζιλία.

Στα σκαριά η σύνοδος της Quad

Τέλος, μετά τις επαφές που είχε με τους ομολόγους του από την Ιαπωνία, την Αυστραλία και την Ινδία, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε πως είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί σύντομα, όπως «ελπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μια σύνοδος των ηγετών της τετραμερούς συμμαχίας (Quad) στη Μανίλα των Φιλιππίνων.