Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Όσλο μεταξύ του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα παραγωγικές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στην Ινδία, σημείωσε ότι οι διαβουλεύσεις στη Νορβηγία εξελίχθηκαν θετικά και χωρίς απρόοπτα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος μεταβαίνει πλέον στην Αγία Πετρούπολη, προκειμένου να παρουσιάσει τις σχετικές ιδέες στη ρωσική πλευρά και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει έδαφος για περαιτέρω πρόοδο.

Η κρίσιμη συνάντηση με την ηγεσία του Κρεμλίνου

Ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί στη Ρωσία με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια επαφή που θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης, τον Αμερικανό αξιωματούχο θα υποδεχθεί ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος πρόκειται να λάβει μέρος και στις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο.

Αποστάσεις της Ουάσινγκτον από τις αποφάσεις της SpaceX

Στο περιθώριο των διπλωματικών εξελίξεων, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε από το Μουμπάι και για το ζήτημα της επιβράδυνσης των δορυφορικών επικοινωνιών της SpaceX, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε καμία προηγούμενη ενημέρωση για το θέμα, τονίζοντας πως πρόκειται για αποφάσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας υπό τον Ίλον Μασκ.

Όπως σημείωσε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εμπλέκεται στη διοίκηση των συστημάτων Starlink και Starshield, ούτε δύναται να επιβάλει επιχειρησιακές εντολές στην εταιρεία.