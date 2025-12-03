Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε –και πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο– είναι να εντοπίσουμε τι θα μπορούσαν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί, ώστε να έχουν εγγυήσεις ασφάλειας για το μέλλον», δήλωσε ο Ρούμπιο στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε έναν συμβιβασμό που «θα τους επιτρέψει όχι μόνο να ξαναχτίσουν την οικονομία τους, αλλά και να ευημερήσουν ως χώρα».

Πηγή: AFP