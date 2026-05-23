O Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι καταγράφεται κάποιου είδους κινητικότητα και πρόοδος στις συζητήσεις που αφορούν τη διαμάχη με το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να είναι σε θέση να προχωρήσει σε επίσημες τοποθετήσεις ή ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι σχετικές αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι οι διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τονίζοντας ότι παράγεται έργο, ακόμα και τη δεδομένη στιγμή των δηλώσεών του. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, είτε εντός της ημέρας, είτε κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εικοσιτετραώρων, να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση από την πλευρά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας έτσι το παρασκηνιακό ενδιαφέρον γύρω από τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.