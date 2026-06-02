Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο υπεραμύνθηκε των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις «εξαιρετικά επιτυχημένες».

«Η Επιχείρηση “Epic Fury” (Έπος Οργής) –σε κάποιους από εσάς δεν άρεσε, σε κάποιους άρεσε– ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη στην επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων, οι οποίοι ήταν η δραματική μείωση της αμυντικής-βιομηχανικής βάσης του Ιράν», δήλωσε.

«Σήμερα, δεν υπάρχει ιρανικό ναυτικό. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Βρίσκεται στον πάτο του ωκεανού», πρόσθεσε.

«Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν με αντάλλαγμα το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αυτό δεν έχει συζητηθεί, αυτό δεν έχει προσφερθεί», είπε σε νομοθέτες, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων «εξαρτάται από προϋποθέσεις» που αφορούν την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου και άλλες πτυχές του πυρηνικού φακέλου.