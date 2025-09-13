Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» τη διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας στην Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (…) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Βρετανία και το Ισραήλ.

Την Παρασκευή, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Έθνη, την Παρασκευή, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε παραβίαση του εναέριου χώρου της από drone

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάσθηκε από drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο».«Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στη Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία ανέπτυξαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Πολωνία: Λήξη συναγερμού για τα Ρωσικά drones

Έλαβε τέλος ο συναγερμός που είχε σημάνει λόγω παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ο Πολωνός πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο X, έκανε γνωστή τη λήξη του συναγερμού.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του, ο κ. Τουσκ αναφέρει: «Ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Παραμένουμε σε επιφυλακή.»

Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τούσκ δήλωσε χαρακτηριστικά πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει αρθεί και ευχαρίστησε όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Νωρίτερα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το Σάββατο, λόγω απειλής επιθέσεων με drones στην γειτονική Ουκρανία.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, όπου το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.

Όπως μετέδωσε το Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υπερασπιστούν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με Reuters.