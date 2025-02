Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Χαμάς θα «καταστραφεί» αν δεν απελευθερώσει «αμέσως» όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας επίσης τον θάνατο μιας ισραηλινής οικογένειας που ήταν στα χέρια του ισλαμιστικού κινήματος.

«Η μεταχείριση των ομήρων από τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των βάναυσων δολοφονιών της οικογένειας Μπίμπας, δείχνει περισσότερο την αγριότητά τους και αποτελεί έναν νέο λόγο για τον οποίο λέμε ότι αυτοί οι τρομοκράτες πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τους ομήρους ή να καταστραφούν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025