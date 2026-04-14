Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαδικασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται «κόντρα σε δεκαετίες ιστορίας και πολυπλοκότητας», επισημαίνοντας τις βαθιές ρίζες των προβλημάτων που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ στην περιοχή, η οποία – όπως σημείωσε – διαρκεί εδώ και 20 έως 30 χρόνια.

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες δεν αναμένεται να αποδώσουν άμεσα πλήρη αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι «όλα τα πολύπλοκα ζητήματα δεν θα επιλυθούν μέσα στις επόμενες έξι ώρες».

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα αποτελέσει την αρχή για πρόοδο και τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει περαιτέρω εξελίξεις.