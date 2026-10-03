Ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέλεξε να στείλει η Ουάσιγκτον σε μια ιδιαίτερα κομβική χρονική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις.

Η παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών

Μέσα από επίσημη δήλωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν όψει της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα, προχώρησε σε μια θερμή τοποθέτηση, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του προς την Αμερικανίδα πρέσβη.

Η στοχευμένη αυτή κίνηση ερμηνεύεται από διπλωματικούς κύκλους ως μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της Πρεσβείας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σταθερότητα και το άριστο επίπεδο συνεργασίας που χαρακτηρίζει τον άξονα των δύο χωρών.

«Η πρέσβης Γκίλφοιλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη», αναφέρει σε δήλωσή του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή», τονίζει και προσθέτει: «Έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο «Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος».