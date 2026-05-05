Δέκα ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους για να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο δίαυλο. Θα συνεχίσουν επίσης να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως είπε, έχουν καταστρέψει μέχρι τώρα επτά ιρανικά ταχύπλοα.

«Είναι απομονωμένοι, λιμοκτονούν, είναι ευάλωτοι και ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν, πολίτες ναυτικοί» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό.

Το Ιράν, είπε ο Ρούμπιο, πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεχτεί τους όρους των ΗΠΑ. Διαβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «εργάζονται σκληρά» για τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε ο ιρανικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όσον αφορά τον Λίβανο, ο Ρούμπιο έκρινε ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ αλλά το βασικό πρόβλημα για την επίτευξή της είναι η Χεζμπολάχ. «Το πρόβλημα με το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ ή ο Λίβανος, αλλά η Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά. Οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να συνομιλούν με σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης εκεχειρίας.

«Απαράδεκτο» το status quo της Κούβας

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτο» το ισχύον καθεστώς στην Κούβα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα το αντιμετωπίσουν αλλά «όχι σήμερα».

Όπως είπε ο Αμερικανός υπουργός, οι γονείς του οποίου κατάγονται από την Κούβα, οι ΗΠΑ θα ήθελαν επίσης να προσφέρουν στο νησί μεγαλύτερη βοήθεια, η οποία θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

Για το ταξίδι του στο Βατικανό, ο Ρούμπιο είπε ότι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο Τραμπ και σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον και η Αγία Έδρα συμμερίζονται τις ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε με το Βατικανό», είπε ο υπουργός, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP