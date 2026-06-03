Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, όταν η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ντίνα Τίτους, κάλεσε τον Μ. Ρούμπιο να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, σχετικά με ένα πιθανό ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι εφόσον η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, η Ουάσιγκτον έχει δεμένα τα χέρια της από τον νόμο.

Επίσης, ο Μ. Ρούμπιο εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει το περιθώριο ελιγμών ή διακριτικής ευχέρειας, καθώς το ζήτημα ρυθμίζεται αυστηρά από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η απαγόρευση βασίζεται τόσο στις προβλέψεις του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ (NDAA) όσο και στις κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο CAATSA (Αντιμετώπιση των Αντιπάλων των ΗΠΑ Μέσω Κυρώσεων).

Χαρακτηριστική αποστροφή του Μάρκο Ρούμπιο ήταν: «Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή, διότι το θέμα διέπεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο NDAA όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας».