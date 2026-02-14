Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμος να συναντηθεί και με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, προκειμένου να επιλυθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, από τη Διάσκεψη του Μονάχου όπου βρίσκεται.

«Είμαι αρκετά σίγουρος ότι αν ο Χαμενεΐ έλεγε αύριο ότι ήθελε να συναντηθεί με τον Τραμπ, ο Πρόεδρος θα τον συναντούσε, όχι επειδή συμφωνεί μαζί του, αλλά επειδή πιστεύει ότι έτσι λύνονται τα προβλήματα και δεν θεωρεί τη συνάντηση με κάποιον ως παραχώρηση», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να συναντηθεί με οποιονδήποτε παγκόσμιο ηγέτη για την επίλυση διαφορών.

Σε ερώτηση αν η υπομονή της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει εξαντληθεί, απάντησε:

«Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτό αποτελεί απειλή όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την παγκόσμια ασφάλεια και την περιοχή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

«Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να έχουμε δυνάμεις στην περιοχή, επειδή το Ιράν έχει δείξει την προθυμία και την ικανότητα να επιτεθεί και να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Έχουμε βάσεις λόγω των συμμαχιών μας στην περιοχή και το Ιράν έχει δείξει στο παρελθόν ότι είναι πρόθυμο να μας επιτεθεί ή/και να απειλήσει τις βάσεις μας. Επομένως, πρέπει να έχουμε επαρκή δύναμη πυρός στην περιοχή για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουν λάθος και πυροδοτήσουν κάτι μεγαλύτερο», σημείωσε.

Επανέλαβε πάντως ότι ο Τραμπ επιδιώκει την επίλυση της διαφοράς μέσω μιας συμφωνίας.