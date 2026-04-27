Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι μια υποτιθέμενη πρόταση από το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, υπό αυστηρούς όρους, δεν είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλα μέρη.

Μιλώντας σε συνέντευξή του τη Δευτέρα, στο Fox News, ο Ρούμπιο είπε ότι το Ιράν έχει διαφορετική άποψη για τη στρατηγική πλωτή οδό, από το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου.

«Αυτό που εννοούν με το άνοιγμα του Στενού είναι, ναι, το Στενό είναι ανοιχτό, αρκεί να συντονιστείτε με το Ιράν, να λάβετε την άδειά μας, αλλιώς θα σας ανατινάξουμε και θα μας πληρώσετε», είπε ο Ρούμπιο.

«Αυτό δεν είναι άνοιγμα του Στενού. Αυτές είναι διεθνείς πλωτές οδοί. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την προσπάθειά τους (…) να αποφασίζουν ποιος θα χρησιμοποιήσει μια διεθνή πλωτή οδό και πόσο πρέπει να τους πληρώνεις για να τη χρησιμοποιήσουν».

Αραγτσί: «Ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις, επειδή δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους»

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα, ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του Υπουργού στο Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία, ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις, επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης και δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί.