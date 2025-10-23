Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιθυμεί να γίνουν συνομιλίες με αυτή της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, παρά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους μερικές ώρες νωρίτερα.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε «τρελό» τον πρόεδρο της Κολομβίας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη τον Κολομβιανό πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο «τρελό», με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογκοτά, αφού ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός επέκρινε πλήγμα των ΗΠΑ στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

«Νομίζω ότι οι κολομβιανές αρχές, ιδίως ο στρατός και η αστυνομία, είναι πάντα πολύ υπέρ της Αμερικής. Το μόνο πρόβλημα στην Κολομβία είναι ο τρελός πρόεδρος», είπε ο Ρούμπιο, ορκισμένος εχθρός ηγετών της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, σε δημοσιογράφους.

«Αυτός ο τύπος είναι τρελός, δεν είναι καλά στα μυαλά του», επέμεινε.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος