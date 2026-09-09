Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε χθες Τρίτη ότι ο στρατός της χώρας του θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αντίποινα, μετά την ανακοίνωση πως καταστράφηκαν πέντε στην περιοχή του Κόλπου, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», «νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.