Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «ποτέ» δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποφασίζει ποιος θα διέρχεται από τα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, απαρίθμησε και τους στόχους της αμερικανικής επιχείρησης και πρόσθεσε: «Καλό θα ήταν να τους σημειώσετε»:

1. Η καταστροφή της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας

2. Η καταστροφή του ιρανικού ναυτικού

3. Η σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να εκτοξεύουν πυραύλους

4. Η καταστροφή των εργοστασίων τους».

SECRETARY RUBIO: Here are the clear objectives of the operation. You should write them down: 1. The destruction of Iran’s air force

2. The destruction of their navy

3. The severe diminishing of their missile launching capability

4. The destruction of their factories

— Department of State (@StateDept) March 30, 2026

«Καταπληκτικός ο λαός του Ιράν – Το πρόβλημα είναι αυτοί που τον κυβερνούν»

Τα σχόλια του Ρούμπιο έρχονται σε μια στιγμή που ο Πορθμός του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός. «Οι Ιρανοί απειλούν ότι θα εγκαταστήσουν κάποιο μόνιμο σύστημα στον Πορθμό του Ορμούζ, μέσω του οποίου θα αποφασίζουν ποιος θα διέρχεται από τα διεθνή ύδατα», είπε ο Ρούμπιο. «Αυτό δεν θα επιτραπεί ποτέ να συμβεί». Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει στη διάθεσή του διάφορες επιλογές».

«Το Υπουργείο Άμυνας προετοιμάζει επιλογές για τον Πρόεδρο, για αυτό και για διάφορες άλλες έκτακτες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Αυτό είναι που πρέπει πάντα να συμβαίνει σε καταστάσεις όπως αυτή.»

Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε επίσης για την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σήμερα το πρωί, στην οποία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν».

Όταν ρωτήθηκε με ποιον βρίσκονται σε επαφή οι ΗΠΑ, ο Ρούμπιο αρνήθηκε να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους, «επειδή αυτό πιθανότατα θα τους έβαζε σε μπελάδες με ορισμένες άλλες ομάδες ανθρώπων εντός του Ιράν».

«Αν υπάρχουν τώρα νέοι άνθρωποι στην εξουσία που έχουν μια πιο λογική όραση για το μέλλον, αυτό θα ήταν καλή είδηση για εμάς, για αυτούς, για ολόκληρο τον κόσμο», είπε. «Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ότι αυτό δεν ισχύει».

Όταν πιέστηκε ξανά για το αν υπάρχει ή όχι ένα νέο καθεστώς, ο Ρούμπιο είπε: «Τελικά, πρέπει να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι θα καταλήξουν να είναι οι υπεύθυνοι, να δούμε αν είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να ανταποκριθούν».

«Θα το δοκιμάσουμε», είπε ο Ρούμπιο. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχουν σαφώς άνθρωποι εκεί που μας μιλάνε με τρόπους που οι προηγούμενοι υπεύθυνοι στο Ιράν δεν μας είχαν μιλήσει στο παρελθόν».