Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα Τρίτη (26/5) πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ότι «τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος του, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τζαϊπούρ της Ινδίας, ο Ρούμπιο υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Τα Στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.