Κατηγορηματικά αντίθετες εμφανίζονται οι ΗΠΑ στο ενδεχόμενο να επιτρέψουν στο Ιράν την επιβολή οποιουδήποτε οικονομικού αντιτίμου ή διοδίων για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση των διεθνών νομικών κανόνων, αποκλείοντας το σενάριο να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο σε μελλοντική διμερή συμφωνία.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, πρόκειται για μια θαλάσσια δίοδο παγκόσμιας σημασίας, όπου κανένα κράτος δεν νομιμοποιείται να εισπράττει τέλη διέλευσης. Ο κ. Ρούμπιο εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα πως η θέση αυτή βρίσκει σύμφωνες και τις υπόλοιπες χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Στο Άμπου Ντάμπι ο Μάρκο Ρούμπιο: Στο επίκεντρο η ασφάλεια του Κόλπου

Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις έγιναν κατά την άφιξη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποτελούν τον πρώτο σταθμό της διπλωματικής του περιοδείας στα κράτη του Κόλπου. Βασικός σκοπός των επαφών του είναι η σύσφιξη των σχέσεων με τους περιφερειακούς εταίρους της Ουάσιγκτον, οι οποίοι πρόσφατα βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις από ιρανικά drones και πυραύλους.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους Άραβες ηγέτες, αναμένεται να αναλυθεί διεξοδικά το προσχέδιο της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας θα τεθεί στο μικροσκόπιο, ενώ θα συζητηθούν και επιμέρους ζητήματα που δεν αναφέρονται ρητά στο επίσημο κείμενο.

Οι όροι για τη σταθερότητα και οι επόμενοι σταθμοί

Η αμερικανική πλευρά κατέστησε σαφές ότι η οριστική ειρήνευση στην περιοχή είναι αδύνατη, όσο συνεχίζονται οι εχθρικές ενέργειες. Ο κ. Ρούμπιο επέρριψε ευθύνες σε φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες που δρουν από το έδαφος του Ιράκ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις τους τρομοκρατικές.

Το πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού περιλαμβάνει άμεσες συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία των ΗΑΕ, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με τη συμμετοχή του στη διευρυμένη σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Παρέμβαση Πακιστάν υπέρ του εξοπλιστικού προγράμματος του Ιράν

Την ίδια στιγμή, μια διαφορετική προσέγγιση έρχεται από το Ισλαμαμπάντ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος της Τεχεράνης να διαθέτει βαλλιστικό οπλοστάσιο, κάνοντας λόγο για ανάγκη αποφυγής «δύο μέτρων και δύο σταθμών» στη διεθνή πολιτική.

Ο Σαρίφ σημείωσε ότι η απουσία αναφοράς στους βαλλιστικούς πυραύλους στο προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.