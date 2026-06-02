Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «ζωντανός» και «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο» στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου δείχνουν στάσιμες.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο, σε κάποιο βαθμό, στη διακυβέρνηση της χώρας, μολονότι όλες οι επικοινωνίες του γίνονται γραπτώς και μέσω τρίτων» είπε ο Ρούμπιο μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Ο Ρούμπιο είπε στους γερουσιαστές ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματός του, το οποίο αρνιόταν προηγουμένως να συζητήσει. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν πρόσφεραν χαλάρωση των κυρώσεων στο Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ»

Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. «Το Ιράν πρέπει να ανακοινώσει με σαφήνεια ότι το Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτό», καθώς και να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, πρόσθεσε. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει προσφέρει στο Ιράν κάποια χαλάρωση των κυρώσεων σε αντάλλαγμα μόνο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η χαλάρωση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη πληροί τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η «συμβατική» αμυντική ασπίδα του Ιράν έχει διαβρωθεί σημαντικά από τον πόλεμο, ωστόσο η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η σημερινή κατάθεση του Ρούμπιο, ο οποίος είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, είναι η πρώτη που γίνεται δημοσίως. Όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησης, μέχρι τώρα έχει μιλήσει μόνο κεκλεισμένων των θυρών σε μέλη του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα δώσει άλλες τρεις δημόσιες καταθέσεις σήμερα και αύριο.

Ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής (εκπροσωπούσε τη Φλόριντα) μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, και οι πρώην συνάδελφοί του εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα τους παρουσιάσει μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Δημοκρατική Τζιν Σαχίν, το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό επειδή δεν έχει ενημερώσει το Κογκρέσο για τα σχέδια της κυβέρνησης. «Όταν μιλώ με τους ψηφοφόρους μου, ζητούν οικονομική στήριξη στο εσωτερικό (των ΗΠΑ), όχι αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα ή το Καράκας ή την Τεχεράνη», είπε η Τζιν Σαχίν.