Προειδοποίηση προς πάσα κατεύθυνση απηύθυνε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε τη σταθερή και αμετακίνητη θέση της Ουάσιγκτον ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια μονομερής ενέργεια θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις και να προκαλέσει απόλυτο χάος στη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία, δεδομένου ότι από το συγκεκριμένο σημείο διακινείται καθημερινά ένα τεράστιο ποσοστό των παγκόσμιων ενεργειακών πόρων.

Η παρέμβαση αυτή αντανακλά την έντονη ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Εάν δεχθούμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε χρέωση για τη χρήση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού διότι βρίσκεται κοντά στο έδαφός μας, αυτό θα εξαπλωνόταν στον κόσμο σαν επιδημία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνάντηση με τους ομολόγους του από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) στη Μανάμα (Μπαχρέιν).