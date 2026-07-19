Την άμεση απελευθέρωση περισσότερων από 700 κρατουμένων, τους οποίους χαρακτήρισε «πολιτικούς κρατούμενους», ζήτησε από την κυβέρνηση της Κούβας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η παρέμβαση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε μετά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Κουβανού αντικαθεστωτικού καλλιτέχνη Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα, ο οποίος αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών σε φυλακή της Κούβας.

After years of unjust imprisonment for challenging the Marxist tyranny of the Cuban regime, Luis Manuel Otero Alcántara has arrived in the United States. The Cuban government’s brutal crackdown against its own people five years ago is yet another reminder of the unique misery and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2026

«Μετά από χρόνια άδικης φυλάκισης επειδή αμφισβήτησε τη μαρξιστική τυραννία του κουβανικού καθεστώτος, ο Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βίαιη καταστολή που άσκησε η κουβανική κυβέρνηση εναντίον του ίδιου του λαού της πριν από πέντε χρόνια αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση της μοναδικής δυστυχίας και του κακού που είναι εγγενή στο κομμουνιστικό σύστημα. Συνεχίζουμε να απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται από το κουβανικό καθεστώς», ανέφερε στην παραπάνω ανάρτηση ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το κουβανικό καθεστώς και να ενωθεί μαζί μας για να απαιτήσει το τέλος της καταστολής σε βάρος τους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αποφυλακίστηκε και έφυγε στις ΗΠΑ ο Κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκάνταρα

Ο Κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκάνταρα αναχώρησε από την Αβάνα για τις ΗΠΑ, αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών σε φυλακή του νησιού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του στο Facebook, την οποία διαχειρίζονται πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

«Έπειτα από πέντε χρόνια άδικης φυλάκισης, ο Κουβανός καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλάνταρα επιτέλους απελευθερώθηκε», γράφει αυτή η σελίδα.

Ο καλλιτέχνης έλαβε την Παρασκευή βίζα για να φύγει στις ΗΠΑ καθώς αυτός «είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανακτήσει την ελευθερία του αυτή τη στιγμή», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση.

🚨 NOW: Sec. Marco Rubio just secured the RELEASE of another POLITICAL PRISONER held by Communist Cuba after he stood up to the regime 🇺🇸🇨🇺 RUBIO: “After years of unjust imprisonment for challenging the Marxist tyranny of the Cuban regime, Luis Manuel Otero Alcántara has arrived… pic.twitter.com/EjRxpQg2kq — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 18, 2026

«Μετά από χρόνια άδικης φυλάκισης επειδή αμφισβήτησε τη μαρξιστική τυραννία του κουβανικού καθεστώτος, ο Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες.», ανέφερε ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο μόλις εξασφάλισε την απελευθέρωση του πολιτικού κρατουμένου για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Η βίαιη καταστολή της κουβανικής κυβέρνησης εναντίον του ίδιου του λαού της πριν από πέντε χρόνια αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση της μοναδικής δυστυχίας και του κακού που είναι εγγενή στο κομμουνιστικό σύστημα. Συνεχίζουμε να απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται από το κουβανικό καθεστώς».